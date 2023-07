A- A+

BRASIL Haddad nega "encomenda" do presidente Lula para desconto no preço de eletrodomésticos A ideia foi levantada por Lula durante essa semana

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (14) que até o momento não houve demanda do Planalto para a equipe econômica avaliar um possível programa de desconto para eletrodomésticos.

Em evento no Planalto, na última quarta-feira, Lula sugeriu um redesenho do programa de desconto para eletrodomésticos - bandeira do seu segundo mandato, em 2009.

Ontem, Haddad havia mencionado que uma das pautas do encontro com o presidente, ocorrido esta manhã, seria a demanda para esse programa.

— Não falamos. Não houve nenhuma encomenda para nós e nem sei se haverá. Até pensei que ele iria tocar no assunto, mas a pauta foi Desenrola e orçamento de 2024 — disse o ministro, em conversa com jornalistas na Fazenda, após a reunião.

Na Fazenda, internamente, a avaliação é que o ministro Fernando Haddad irá resistir à ideia - se houve a ecomenda do Planalto.



A justificativa é que qualquer medida com impacto fiscal precisa de uma contrapartida — no momento em que a equipe econômica busca reduzir o déficit projetado para as contas públicas este ano e zerar em 2024.

Se Lula insistir no programa, Haddad deve aceitar e buscar as fontes para a compensação.

Veja também

BRASIL "Inflação das férias" sobe quase o triplo da média e passa de 5%, com cinemas e lanches mais caros