Haddad: nesta semana vamos possivelmente votar reforma da renda e terminar a reforma do consumo
Na avaliação do ministro, a proposta de reforma do imposto de renda parece promissora e foi bem recebida pelo Congresso
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 29, que a expectativa é que o Congresso vote, nesta semana, as definições da proposta de reforma do imposto de renda e a fase final da reforma sobre o consumo. A declaração foi feita durante participação de Haddad em evento do Itaú BBA, em São Paulo.
O ministro defendeu que a compensação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês a partir da criação de um imposto mínimo para rendas acima de R$ 1 milhão por ano é "razoável" e talvez "até acanhado" levando-se em conta as experiências internacionais.
Na avaliação do ministro, essa proposta parece promissora e foi bem recebida pelo Congresso. Haddad destacou que houve "harmonia" entre Executivo e Legislativo em torno da questão da justiça tributária e exaltou que, três anos foram aprovadas reformas importantes para a economia brasileira.
"Em três anos talvez não lembro de tantas coisas estruturais resolvidas pelo Congresso. Tenho um agradecimento pelo entendimento", reforçou o ministro.