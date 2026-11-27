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Ministério da Fazenda Haddad parabeniza Trabuco e defende equilíbrio das contas públicas Ex-ministro da Fazenda deseja 'sorte e serenidade' ao escolhido de Lula e elogia atuação de Dario Durigan no comando da pasta

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad parabenizou nesta sexta-feira (27) Luiz Carlos Trabuco pela missão dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de comandar a equipe econômica. Haddad defendeu a manutenção de uma agenda que concilie o equilíbrio das contas públicas com a redução das desigualdades e o cumprimento das promessas feitas pelo petista durante a campanha eleitoral.

“Quero parabenizar Luiz Trabuco pela importante missão dada a ele pelo presidente Lula. O Brasil precisa seguir com um ministério da Fazenda forte e que, com responsabilidade, mire o programa eleito pelas ruas na eleição mais vibrante de nossa história”, escreveu Haddad.

Luiz Carlos Trabuco Cappi aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Fazenda Foto: Miguel Schincariol/AFP

O ex-ministro também reconheceu os desafios que o futuro titular da Fazenda terá à frente da pasta.

“Nós já sabemos que o Brasil só se desenvolve quando a luta pela redução de desigualdades, cuidado social e equilíbrio das contas andam de mãos dadas. Desejo a você sorte e serenidade. São tempos desafiadores, mas essa agenda transforma, de fato, a vida das pessoas”, disse.

Haddad também agradeceu a parceria com o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, que o sucedeu no comando da equipe econômica.

A escolha de Trabuco foi confirmada pelo Palácio do Planalto na noite desta quinta-feira, após uma reunião do banqueiro com Lula no Palácio da Alvorada. Também participaram do encontro Durigan e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. O atual titular da Fazenda permanecerá no cargo até o fim deste mandato.

Trabuco é o primeiro nome confirmado para a composição ministerial do quarto mandato de Lula. A definição ocorre em meio às negociações do presidente para montar a nova Esplanada dos Ministérios e às pressões do mercado financeiro por sinalizações sobre a condução da política fiscal a partir de 2027.

O futuro ministro terá como um dos principais desafios conciliar a expansão das políticas públicas prometidas por Lula durante a campanha eleitoral com a necessidade de conter o crescimento das despesas e estabilizar a dívida pública.

A escolha do banqueiro foi bem recebida pelo mercado financeiro. Com a expectativa de que Trabuco assumisse a Fazenda, a Bolsa brasileira registrou alta de 6,07% nesta quinta-feira, enquanto o dólar recuou para R$ 5,74.

Aos 75 anos, Trabuco é presidente do Conselho de Administração do Bradesco, instituição na qual construiu uma carreira de mais de cinco décadas. O executivo presidiu o banco entre 2009 e 2018 e chegou a ser convidado para assumir o Ministério da Fazenda em 2014, no governo da então presidente Dilma Rousseff (PT), mas recusou a proposta à época.

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