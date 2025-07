A- A+

BRASIL Haddad pede que Bolsonaro "saia do caminho" das negociações do tarifaço de Trump Ministro ainda cobrou que governadores bosonaristas ajudem a desobstruir a negociação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um apelo nesta quinta-feira para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados deixem o governo negociar com os Estados Unidos sem interferência. Em entrevista à rádio Itatiaia, Haddad afirmou que figuras como o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista Paulo Figueiredo estariam atuando para atrapalhar o diálogo com Washington, em meio ao aumento de tarifas impostas por Donald Trump a produtos brasileiros.

— Vocês brasileiros que pensam que estão fazendo bem pelo Brasil, estão fazendo bem para uma família. Vocês perderam uma eleição, deixem o governo negociar — disse o ministro. — Saiam do caminho, desimpeçam o caminho para que a mesa [de negociação] possa ser restabelecida, como estava há 60 dias atrás.

Haddad também cobrou que governadores com vínculos com a extrema direita usem sua influência para frear o boicote político às negociações.

— Vários governadores no Brasil têm vínculos com a extrema direita, celebraram a eleição do Trump, botaram o boné do Trump. Tá tudo bem, cada um faz o que quer. Isso aqui é uma democracia. Mas essas pessoas deviam se mobilizar junto ao Bolsonaro, para que o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro parem de militar contra o Brasil, contra as negociações — afirmou.





Segundo o ministro, a atuação de figuras bolsonaristas tem prejudicado diretamente as tentativas do governo Lula de reabrir o diálogo com os Estados Unidos. Para ele, a solução do impasse depende da retomada das conversas diplomáticas.

— Acredito que, se os governadores buscarem a interlocução e sensibilizarem esses personagens para desimpedir as negociações, tudo isso acaba muito rapidamente. O presidente Lula é um craque em negociação. O Itamaraty, o vice-presidente Alckmin, são pessoas absolutamente sensatas — declarou.

Haddad também comentou os planos de contingência anunciados por alguns estados, como São Paulo, para tentar reduzir os efeitos das tarifas sobre exportadores. Apesar de considerar positivas as medidas, ponderou que elas têm alcance limitado diante da dimensão do problema.

— Todas as medidas são bem-vindas, e é bom quando um governador manifesta interesse, porque até outro dia estavam fazendo coro com o governo dos EUA. Então o fato de que agora estão preocupados nos ajuda. Unem o país em torno de um objetivo — afirmou.

— Agora, as linhas que foram anunciadas ajudam, evidentemente. Ontem saiu uma notícia de uma linha do governo de SP de R$ 200 milhões. Estamos falando aí de 40 milhões de dólares. O comércio com os EUA é de 40 bilhões de dólares. Não é para minimizar o esforço de um governador ou outro, é para que as pessoas tenham noção da escala.

Para o ministro, a única saída viável passa pela via diplomática — e sem interferência política doméstica.

— A solução é complexa, e por isso a negociação é importante — disse. — Se desimpedirem o caminho da negociação, tudo isso acaba muito rapidamente.

