A- A+

BRASIL Haddad quer concluir negociação do arcabouço nesta segunda (15) Lula pediu para se blindar o Bolsa Família e o salário mínimo das sanções previstas no novo arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta segunda-feira (15), que está trabalhando para fechar as negociações do arcabouço fiscal até o final da noite e reconheceu a preocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com eventual impacto da regra na política de valorização do salário mínimo.

— Tudo indica que devemos concluir as negociações até o final da noite. O presidente Lula deu orientações e (está preocupado) com a política de valorização (do salário mínimo) — afirmou Haddad em rápida entrevista com jornalistas na Fazenda.

O presidente Lula pediu para a sua equipe blindar o Bolsa Família e o salário mínimo das sanções previstas no novo arcabouço fiscal.

— Cajado está trabalhando e vamos até o fim do dia com isso, vamos acertar os detalhes e não vou me manifestar até divulgar o texto. Hoje é um assunto do Congresso Nacional.

Veja também

CÂMARA DOS DEPUTADOS Após reunião com Haddad, relator confirma gatilhos no arcabouço fiscal