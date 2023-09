A- A+

Relações internacionais Haddad quer vender a estrangeiros oportunidade de negócios 'verdes' no Brasil Ministro, que chegou neste domingo em NY, diz que país pode ter uma versão brasileira do programa americano que incentiva produção de energia limpa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou neste domingo em Nova York, para uma agenda que visa oferecer oportunidades de negócios a investidores estrangeiros no Brasil na área de energia limpa.

Haddad disse que uma das ideias é aprovar um pacote legislativo semelhante ao Inflation Reduction Act (IRA) dos Estados Unidos, que além de ter o objetivo de conter o avanço da inflação no país, tem como meta reduzir as emissões de carbono.

O programa americano prevê bilhões de dólares em incentivos tributários para ampliar o uso de energias limpas e renovar a frota de veículos, substituindo carros movidos a gasolina e diesel por carros elétricos, entre outras medidas.

O ministro faz parte da comitiva do governo Lula para a Assembleia Geral da ONU, que acontece na próxima terça-feira, e também cumpre uma agenda ligada à Semana do Clima de Nova York.

— Acredito que esta é a grande oportunidade de o Brasil se reindustrializar — disse o ministro.

Em uma conversa com jornalistas no lobby do hotel onde está hospedado, Haddad disse que tem intenção de vender a transformação energética brasileira.

Ele citou o IRA como exemplo, acrescentando que vê um caminho para uma versão brasileira do programa, "guardadas as devidas diferenças, porque o Brasil não tem condições de fazer um grande programa de subsídios".

Haddad também disse estar otimista para as discussões bilaterais com os Estados Unidos esta semana, e afirmou que além do evento de Lula com Joe Biden na quarta-feira, terá uma reunião específica para assuntos restritos aos dois países.

