Haddad: reformas microeconômicas dão ao empresariado produtivo melhor condição de investimento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou nesta manhã as "reformas microeconômicas" realizadas pelo governo federal que, segundo ele, "vão dando ao empresariado produtivo melhores condições de investimento".



Haddad citava, entre outras, a lei que criou as debêntures de infraestrutura e alterou regras para a emissão das debêntures incentivadas.

De acordo com o ministro, o governo federal tem ouvido dos empresários que o País retomou o "crescimento sustentável" com essas iniciativas. "O testemunho do setor produtivo brasileiro é que ele acredita no Brasil e vai investir no Brasil", disse.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evento em São José dos Campos (SP), durante evento que formalizou o anúncio de investimento para a execução de obras nas rodovias Presidente Dutra (BR-116/RJ/SP) e Rio-Santos (101/RJ/SP), Haddad destacou o avanço da Reforma Tributária, o Marco de Garantias, e a Lei dos seguros.

"Tem um secretário, Marcos Pinto, do ministério da Fazenda, que estruturou uma série de projetos que vai desde o Desenrola, passado pelas debêntures incentivadas, chegando a LCD, indo até o Acredita, um conjunto enorme de reformas chamadas microeconômicas, que vão dando ao empresariado produtivo, aquele que efetivamente constrói o País, as melhores condições de alavancar o investimento", afirmou Haddad.

Para o ministro, "a visão de futuro que presidente Lula", que balizou essas reformas, "precisa ser valorizada".

