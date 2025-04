Haddad repete que não conhece projeto para ampliar isenção na tarifa de luz

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 11, que não conhece projeto para ampliação da isenção na tarifa de luz, conforme vem repetindo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Em entrevista à BandNews FM e à BandNews TV, Haddad reconheceu que há distorções no sistema elétrico, mas disse não acreditar que uma eventual mudança envolveria o Tesouro Nacional.

Ele reiterou que não conhece o projeto e não vai se manifestar sobre algo que não leu, mas que se a proposta visar a um equilíbrio interno dentro do sistema para ser mais justo com a população de baixa renda, isso faria sentido no Brasil.

Na quinta, Silveira afirmou que o governo avaliava a ampliação do mecanismo com simplificação de regras, o que beneficiaria 60 milhões de brasileiros.



