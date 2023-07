Haddad: Resultado da 'prévia' do PIB mostra que efeito da Selic está 'pesando muito' na economia

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta segunda-feira que o resultado negativo do IBC-Br divulgado hoje é resultado da restrição na economia provocada pela alta de juros e ressaltou o desejo da equipe econômica de redução da taxa básica (Selic).

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), termômetro do PIB, registrou queda de 2% no mês de maio. A projeção média do mercado apontava para um resultado neutro, ou seja, de 0%.

— Foi um resultado esperado. O juros real é muito elevado. A pretendida desaceleração do Banco Central chegou muito forte. Precisamos ter cautela com a manutenção de uma taxa real de 10% (ao ano). Está muito pesado para a economia — disse o ministro, em conversa com jornalistas na Fazenda.

Veja também

PAC Lula adia lançamento de novo PAC para agosto