bets Haddad se reúne com Alcolumbre para tratar de novo projeto de taxação de bets e fintechs Medidas estavam previstas em MP alternativa ao IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido neste momento com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e com o senador Eduardo Braga (MDB-AM) para tratar do novo projeto que aumenta a taxação sobre bets e fintechs.

O texto é de autoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL), e foi apresentado em paralelo à discussão da proposta de ampliação da isenção do Imposto de Renda na Casa. Braga foi designado relator.

A ideia é retomar o aumento da tributação de bets e fintechs que estavam na MP alternativa ao IOF, que caducou após a Câmara retirar o projeto de pauta no dia de seu vencimento.

Mais cedo, Haddad já havia antecipado que se encontraria com Alcolumbre e Braga para entender o encaminhamento do texto. Segundo ele, o projeto surgiu do entendimento do senador Renan de que era correta a orientação do governo em relação à tributação de "bancos, bets e bilionários".

— Vou conversar com o Davi. Como teve o episódio da Câmara, temos de encontrar um caminho.

