A- A+

economia Haddad se reúne com banqueiros em SP para avaliar cenário econômico e explicar ações do governo Titular da Fazenda estará acompanhando por ministros do Planejamento, Agricultura e Gestão

Um dia após se reunir com empresários e ouvir um pedido de urgência na reforma tributária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se encontra nesta terça-feira (31) com banqueiros em São Paulo. Haddad vai explicar como o governo avalia o atual cenário econômico e revelar que ações estão sendo planejadas para a retomada do crescimento do país.

Haddad estará acompanhando também dos ministros da Agricultura, Planejamento e gestão, além do presidente do BNDES, que também falarão sobre como vao trabalhar em suas áreas. O encontro será fechado à imprensa.

O encontro acontece na Avenida Faria Lima, sede da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e reduto dos principais bancos e gestoras do mercado financeiro. Os ministros falarão aos membros do Conselho da entidade, que é presidido pelo CEO do Bradesco, Octavio de Lazari, e é formado por dirigentes de instituições financeiras e representantes de segmentos empresariais.

O convite foi feito pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney. Ontem, no final do dia, Haddad já se reuniu com o presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy.

Em janeiro, Isaac Sidney elogiou as primeiras medidas anunciadas pela Fazenda para reduzir o rombo das contas públicas. O déficit previsto este ano é de R$ 231 bilhões e, se todas as medidas forem efetivadas, proporcionarão economia de R$ 247 bilhões, transformando o déficit em superávit de R$ 11 bilhões.

O pacote anunciado por Haddad prevê revisão de contratos nos ministérios, reestimativa de receitas e ações para receitas extraordinárias, entre outras ações. Economistas, entretanto, avaliaram que o governo também deveria ampliar os cortes de despeas.

Em novembro passado, Haddad já tinha passado por um "teste" na Febraban ao representar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva num almoço da entidade. Já havia a sinalização de que ele seria indicado para o ministério da Fazenda. No evento, Haddad afirmou que a prioridade do governo, no primeiro ano, será aprovar a reforma tributária.

Em nota, a Febraban explica que visita os ministros dá continuidade aos encontros periódicos realizados desde 2021 com representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além de autoridades internacionais. Nos últimos dois anos, segundo a Febraban, já foram recebidos os presidentes dos três poderes, ministros de Estado, presidentes do Banco Central e de Tribunais Superiores, e representantes diplomáticos.

Neste encontro, acompanham Haddad, Simone Tebet, ministra do Planejamento; Carlos Fávaro, da Agricultura; Esther Dweck, da Gestão e Inovação Pública, além do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante.

Veja também

europa PIB da zona do euro reage e afasta perspectiva de recessão