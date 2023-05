A- A+

arcabouço fiscal Haddad se reúne com Claudio Cajado para tratar de "sugestões" para o arcabouço fiscal A votação do regra na Câmara dos Deputados está prevista para ocorrer na quarta-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne nesta segunda-feira (22) com o deputado Claudio Cajado para tratar do andamento do projeto de lei que cria o novo marco fiscal para o país. Haddad confirmou que o relator do projeto da Câmara está recebendo novas sugestões de mudanças no texto.

A votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados está prevista para ocorrer na quarta-feira. Conforme apuração do Globo, a equipe econômica do governo Lula acredita que o texto não deve passar por mais alterações significativas. A expectativa é que eventuais mudanças vão no sentido de endurecer as regras e não flexibilizá-las.





— Devemos nos reunir. Ele (Cajado) está recebendo algumas sugestões e quer trocar uma ideia com a equipe da Fazenda. Ele tem sido uma pessoa do diálogo, está ouvindo todo mundo, quer acertar e vai acertar — informa Haddad. A reunião deve ocorrer no final da tarde.

