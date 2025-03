Haddad: Selic atual é momentânea; não vamos manter 8%, 9% de juro real a vida inteira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o atual patamar da Selic, elevado, é momentâneo.

Ele deu a declaração durante entrevista à Globonews ao ser questionado sobre a trajetória da dívida pública.

Ele ponderou que os juros reais não permanecerão em 8 ou 9%, já que isso poderia asfixiar a economia.

"Não é esse o horizonte que está colocado. Eu converso com o mercado financeiro, com o setor produtivo, faço audiência toda semana com empresário, toda semana. Eu vou para São Paulo, abro a minha agenda para quem está pedindo audiência para explicar um problema, pedir ajuda na superação de outro problema", disse Haddad, acrescentando que tem "as mesmas preocupações desse pessoal".