Haddad: setor siderúrgico pede providência sobre importações e exportações

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu do setor siderúrgico nesta quarta-feira (12) sugestões de medidas de proteção da indústria local, tanto sobre as exportações de aço, afetadas pela sobretaxa dos Estados Unidos, quanto da importação do produto pelo Brasil, impactado especialmente pelas vendas chinesas.



"Nós vamos estudar, como sempre fazemos, nós vamos sentar, lembrando que quem capitaneia esse processo no governo é o Ministério do Desenvolvimento. Mas, a pedido do vice-presidente Alckmin, a Fazenda sempre dá suporte técnico, como outros ministérios também devem dar", disse o ministro.

Questionado se o pedido do setor em torno das importações seria relacionado ao aumento do imposto sobre o aço que chega ao Brasil, Haddad confirmou.

"É nesse sentido. O setor do aço pede providências tanto em relação às importações quanto em relação às exportações. E obviamente que a estratégia não pode ser a mesma, num caso e em outro, porque no caso das exportações envolve uma negociação, no caso das importações envolve uma defesa mais unilateral. Isso, a proposta que eles fizeram, nós vamos analisar", respondeu o ministro.

Na terça-feira (11), em evento com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a siderurgia reforçou os pleitos por proteção comercial, preocupada com o volume de aço que chega ao Brasil. No ano passado, o governo já estabeleceu medidas para tentar reduzir esse problema, mas o setor afirma que elas foram insuficientes. No mesmo evento, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se limitou a dizer que o Executivo irá se empenhar para aprimorar o que chamou de "recomposição tarifária".



