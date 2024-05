Haddad: Sexta deve sair medida da Fazenda para compensar desoneração

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 28, que o governo deve publicar na próxima sexta-feira, 31, uma medida de compensação para a desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios.

"Sexta deve sair uma medida da Fazenda e o acordo deve sair pelas mãos do senador e relator do projeto da desoneração, Jaques Wagner. A compensação é um ato do Executivo como ficou combinado com o Supremo", disse o ministro.