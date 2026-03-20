A- A+

Ministério da Fazenda Haddad, sobre BC: vazou que Guilherme Mello foi convidado por Lula, não é verdade Nome de Mello foi ventilado na imprensa como sendo um sendo um forte candidato a assumir a diretoria de Política Econômica do BC em substituição Diogo Guillen

Em tom de esclarecimento, o ex-ministro da Fazenda e atual pré-candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, negou que o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, tenha sido convidado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir um cargo no Banco Central.



O nome de Mello foi ventilado na imprensa como sendo um sendo um forte candidato a assumir a diretoria de Política Econômica do BC em substituição Diogo Guillen, que deixou a autarquia em dezembro do ano passado.

Leia também • Haddad afirma que Tarcísio não tem familiaridade com SP e diz que Alckmin deve seguir como vice • É natural que Alckmin seja o vice de Lula, diz Haddad em SP

"Não é verdade", disse Haddad, negando que Lula teria convocado Mello para o BC e que o secretário teria seu apoio. "Vazou que Guilherme Mello foi convidado pelo presidente Lula. Não é verdade", reiterou.



O que, de fato, aconteceu, segundo Haddad, foi que o presidente Lula, como faz sempre, pediu a ele e a outros ministros indicações de nomes. "O presidente Lula me pediu sugestões e indiquei nomes de alto nível. Dizer que eu apoio o Guilherme Mello não é o verbo correto porque parece que estou fazendo campanha."



Ele disse que a prerrogativa de escolher os nomes é do presidente da República. "Não é verdade", disse Haddad, negando que Lula teria convocado Mello para o BC e que o secretário teria seu apoio. "Vazou que Guilherme Mello foi convidado pelo presidente Lula. Não é verdade", reiterou.O que, de fato, aconteceu, segundo Haddad, foi que o presidente Lula, como faz sempre, pediu a ele e a outros ministros indicações de nomes. "O presidente Lula me pediu sugestões e indiquei nomes de alto nível. Dizer que eu apoio o Guilherme Mello não é o verbo correto porque parece que estou fazendo campanha."Ele disse que a prerrogativa de escolher os nomes é do presidente da República.

Veja também