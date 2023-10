A- A+

INTERNACIONAL Haddad, sobre eleição na Argentina: "Acompanhamos com interesse, por causa do Mercosul' Ministro da Fazenda diz que novo presidente eleito no país vizinho será importante para determinar a integração dos países na região

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (23) que acompanha com interesse as eleições na Argentina, devido às implicações que isso terá sobre o Mercosul — bloco de países sul-americanos. Na semana passada, o ministro brasileiro disse que estava "preocupado" com uma possível vitória do Javier Milei, candidato ultra-liberal de direita. Dessa vez, Haddad evitou fazer comentários sobre o resultado.

"Não dá para comentar resultado de eleição, porque tem segundo turno, acompanhamos com interesse, pelo Mercosul. A Câmara acabar de aprovar entrada da Bolívia, está no Senado. Para nós é importante consolidar a integração na região. Integração regional é muito importante" disse Haddad.

Sergio Massa, o candidato da coligação governista e atual ministro da Economia da Argentina, terminou na frente no primeiro turno das eleições do país neste domingo. Ele não era o favorito, e o resultado é considerado surpreendente. Massa vai concorrer no segundo turno da disputa presidencial, marcado para 19 de novembro, com Javier Milei, candidato populista que se define como libertário e que, em agosto, havia vencido a votação das primárias.

Nesta segunda, Haddad lembrou que o Brasil negocia um acordo com a União Europeia, e precisa estar unido para estar mais forte na mesa de negociações.

"Sou integracionista. Gosto de pensar em uma América do Sul mais integrada, negociando com a União Europeia mais forte, estamos negociando e quanto mais integrados estivermos melhor. Tem implicações muito grandes essa integração, não é coisa isolada, não é cada um cuida de si. Temos que pensar o todo da região, para ver a forma mais adequada para se desenvolver" afirmou.

Veja também

BRASIL Reforma tributária: definição do fundo para estados e municípios ainda é impasse