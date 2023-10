Haddad sobre fala de Lula: "presidente constatou que ralos tributários estão em patamar exagerado"

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (30) que o presidente Lula constatou, ao dizer que a meta de zerar o déficit em 2024 não será cumprida, que há um "ralo" na arrecadação.

"O presidente constatou que ralos tributários estão em patamar exagerado" disse Haddad. "Dizem que o presidente está sabotando o país. Não, o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que podem ser reformadas e as decisões que não podem ser reformadas, serem saneadas".

Na sexta-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu publicamente, pela primeira vez, que a meta de zerar o déficit primário nas contas públicas em 2024 não deve ser cumprida. O chefe do Executivo disse que o governo “não precisa disso” e citou preocupação com bloqueio de recursos para investimentos no exercício do próximo ano.

O déficit primário é o balanço de receitas e despesas, sem considerar o pagamento de juros. Para 2024, enquanto a equipe econômica quer zerar esse saldo negativo — o mercado financeiro está projetando déficit próximo a 0,8% do PIB.

"Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Já dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero" afirmou Lula.

Após a declaração de Lula, o Ibovespa fechou em queda e o dólar subiu. A fala foi um contraponto direto à equipe econômica, que vinha reforçando a meta fiscal do ano que vem em pronunciamentos públicos.

