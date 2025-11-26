A- A+

LIQUIDAÇÃO Haddad, sobre Master: o que Banco Central fez foi cumprir sua obrigação legal Questionado se as investigações e prisões têm relação com o clima de instabilidade do Congresso junto ao governo, Haddad disse que não saberia dizer

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 26, que o Banco Central (BC) cumpriu "sua obrigação legal" no caso da liquidação do Banco Master. "O presidente Gabriel Galípolo tinha recebido uma herança difícil do ponto de vista regulatório, tanto do ponto de vista das fintechs, quanto do ponto de vista do Banco Master", disse Haddad em entrevista à GloboNews.

Questionado se as investigações e prisões têm relação com o clima de instabilidade do Congresso junto ao governo, Haddad disse que não saberia dizer. "Eu espero que não", completou.

O ministro disse ter acompanhado o caso no que afetava a Fazenda, citando o prejuízo fiscal que poderia "estourar na conta do Tesouro" e as implicações para o Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

"Eu cumpri a minha obrigação como autoridade fazendária e como autoridade monetária, regulatória, eu penso que o Banco Central recebeu esse abacaxi (Master) para descascar e o descascou com competência, porque não era simples enfrentar um problema herdado num volume que vocês estão noticiando", finalizou Haddad



Veja também