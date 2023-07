Haddad, sobre Tributária e Carf: "Acredito que é possível votar"

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou na tarde desta quinta-feira (6) que ainda acredita ser possível votar, além da Reforma Tributária, o projeto que altera a regra do Carf, até o final da semana.

— Eu acredito que é possível votar (até amanhã Carf e Tributária). Até a ideia de colocar em votação virtual favorece. O Carf está com o texto fechado. Está travando a pauta do arcabouço, não da reforma tributária.

Sobre a reforma tributária, Haddad diz que a proposta é de Estado e que o importante tentará votação expressiva, além dos 308 votos para aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC).

— Não queremos 308, queremos uma votação expressiva. Não é uma proposta de governo.

Pelo cronograma inicial, o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira, queria votar os projetos do Carf, do arcabouço fiscal e a Reforma Tributária. Agora, o cenário mais provável é que pelo menos o arcabouço fique para depois do recesso parlamentar, em agosto.

Sobre o encontro ontem com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Haddad disse que trataram de questões de Estado e que é preciso sempre manter o diálogo na política.

— Tratamos de questões de Estado (Com Tarcísio). Tem que inspirar a classe política a inspirar entendimento, não ideologias. Precisamos despolitizar o debate sobre a reforma tributária — disse.

A Câmara deve votar ainda nesta quinta-feira a Reforma Tributária.

