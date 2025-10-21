Ter, 21 de Outubro

ARCABOUÇO FISCAL

Haddad: STF está 3 votos a favor da tese de que o Congresso precisa seguir regras fiscais

O ministro afirma que a decisão do STF será vinculante

Ministro da Fazenda, Fernando HaddadMinistro da Fazenda, Fernando Haddad - Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta terça-feira, 21, que o Supremo Tribunal Federal (STF) está com três votos a favor da tese de que o Congresso tem que seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Ele criticou o Congresso por criar despesas sem indicar como bancar.

"É que essa discussão surgiu com a prorrogação da desoneração da Folha. E a gente disse o seguinte: 'nada contra, quer prorrogar, o Congresso entende que isso é prioritário para o país, tem que indicar fonte'", afirmou Haddad.

Segundo ele, o problema não é o Congresso decidir por gastos, mas como bancar. Ele disse ainda que a decisão do STF será vinculante.

"Três votos já a favor da tese de que o Congresso tem toda a soberania, autonomia e tal, mas tem que seguir as regras fiscais", afirmou Haddad.
 

