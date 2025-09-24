A- A+

BRASIL Haddad vai à Câmara falar sobre pagamento de dívidas de agricultores gaúchos e tributação de LCA Reunião está marcada para acontecer às 10 horas desta quarta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai participar nesta quarta-feira (24) de uma audiência pública na Comissão da Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados.

Haddad deve ser questionado pelos deputados sobre não haver prorrogação dos prazos de pagamento das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, afetados elas enchentes do ano passado.

Além disso, a audiência também deve tratar sobre a proposta recentemente apresentada pelo governo que altera as regras de isenção fiscal das Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), uma importante fonte de financiamento do setor.





A proposta do governo prevê a tributação, a partir de 2026, dos rendimentos de novos investimentos LCA com alíquota de 5% de Imposto de Renda. Parlamentares argumentam que a medida pode ser prejudicial ao financiamento da produção agropecuária.

O debate será realizado às 10 horas, no Plenário 6 da Câmara.

