conferência Haddad vai aos EUA para divulgar plano de datacenters e atrair investimentos Viagem inclui encontros no Vale do Silício e participação em conferência internacional

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarca nesta sexta-feira para compromissos na Califórnia, nos Estados Unidos.

A viagem tem como objetivo apresentar o novo plano nacional de datacenters e fortalecer a atração de investimentos em tecnologia no Brasil.

Na agenda, Haddad participa da conferência Milken Institute e terá reuniões com líderes do setor de tecnologia.

O ministro também vai apresentar a estratégia brasileira para inovação e expansão da infraestrutura digital em encontros com empresários no Vale do Silício.

Além da pauta de tecnologia, Haddad deve discutir temas como financiamento climático e desenvolvimento sustentável em conversas com investidores internacionais. Depois dos compromissos nos EUA, o ministro seguirá para a Cidade do México para encontros com autoridades locais.

Mais cedo, nesta segunda, Haddad havia informado sobre a viagem à Califórnia para divulgar o plano nacional de datacenters.

A declaração foi feita durante participação no evento J. Safra Macro Day, em São Paulo.

Segundo o ministro, a nova política voltada para datacenters deve impulsionar significativamente o investimento privado no país, ao fortalecer a infraestrutura digital e criar condições mais favoráveis para a inovação.

