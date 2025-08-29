Haddad vai pedir novo visto para viajar aos EUA em meio à tensão com Trump
Autorização anterior do ministro da Fazenda venceu em maio deste ano
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai solicitar um novo visto para entrar nos Estados Unidos. A última autorização venceu em maio, e o ministro avalia participar de eventos internacionais no país nos próximos meses.
Haddad pretende comparecer à Semana do Clima de Nova York, realizada em setembro deste ano. A presença, no entanto, ainda não está confirmada. O evento reúne líderes globais de governos e setores empresariais.
O ministro também deve viajar para o encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que acontece em outubro na capital americana, Washington.
Com o visto anterior vencido em maio, o ministro precisará pedir a renovação da autorização para a embaixada americana.
A solicitação vai acontecer em meio à tensão diplomática entre o governo brasileiro e o do presidente Donald Trump, que cancelou o visto de oito ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de familiares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O presidente Lula disse que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também teve o visto cancelado.
Padilha também planeja participar de eventos nos Estados Unidos nos próximos meses, e já declarou que o Itamaraty pediu seu acesso nos compromissos. Seu visto venceu em 2024 e também precisa de renovação.
O ministro da Saúde deve comparecer à assembleia-geral da ONU e à conferência da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).