A- A+

Economia Haddad: Vamos perseguir meta de inflação dentro da banda talvez já este ano Sobre o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários até R$ 5 mil, Haddad repetiu que está sendo feita justiça tributária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a inflação está em queda e afirmou que, talvez ainda em 2025, o índice fique dentro da banda.

A meta é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Mais cedo nesta segunda, o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, mencionou que, de acordo com o boletim Focus, não há convergência das expectativas de inflação para a meta até 2028.

"A inflação já está em queda. O Banco Central fez a sua parte. Alguns reputam até exageradamente, pelo nível da taxa de juros", disse o ministro, em entrevista à TV Record, concedida na tarde desta segunda e divulgada nesta noite. "A inflação deste ano talvez seja menor do que a do ano passado. Igual ou menor do que a do ano passado. Quer dizer, em patamares ainda distantes da meta que nós vamos buscar, mas já dentro, provavelmente, dentro da banda. Talvez este ano já, dentro da banda", prosseguiu.

Haddad ainda indicou que, no atual mandato do presidente Lula, a inflação em quatro anos será "a menor da série histórica", desde o Plano Real. "Vão ser os quatro anos com a menor taxa de inflação acumulada. Isso eu posso te garantir", sustentou.

Isenção do IR

Sobre o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários até R$ 5 mil, Haddad repetiu que está sendo feita justiça tributária. "Se você considerar a agenda de desigualdade, nós nunca colocamos o dedo nessa ferida como estamos fazendo agora", completou.

"Tenho muita certeza de que o Senado vai fazer exatamente aquilo que a Câmara fez, reconhecer o problema da desigualdade no Brasil e sinalizar para a sociedade que esse não é um tema mais do governo, é um tema do Estado brasileiro que tem a obrigação de perseguir resultados econômicos mais equitativos para a nossa sociedade."

Na mesma entrevista, Haddad disse ver "grande simpatia" do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pelo projeto de lei e afirmou que tem certeza que o Senado vai repetir a Câmara.

Na noite da última quarta-feira, 1º, o plenário da Câmara aprovou o projeto do IR por unanimidade, nos termos do relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL).

Todas as bancadas orientaram favoravelmente ao texto, incluindo a oposição e partidos que questionavam a compensação do texto, como o Novo e o PL. Ao todo, foram 493 votos em prol do texto e nenhum contrário. Agora, o texto segue para apreciação dos senadores.

Veja também