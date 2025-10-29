A- A+

Haddad vê 'clima melhorando' no Congresso para votações de medidas fiscais e Orçamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o “clima está melhorando muito” no Congresso Nacional para a votação das medidas fiscais consideradas essenciais para garantir o fechamento do Orçamento de 2025 dentro das metas estabelecidas pela equipe econômica.

— Eu estou bastante bem impressionado com a evolução da conversa com a Câmara, sobretudo com o presidente Hugo Motta. Eu penso que o clima está melhorando muito para votar algumas matérias importantes para fechar o orçamento da forma como é planejado — declarou o ministro.

Haddad destacou o avanço das negociações com deputados e elogiou a condução dos diálogos com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Hugo Motta (Republicanos-PB), que tem atuado como articulador das propostas fiscais em tramitação.

O otimismo de Haddad ocorre em meio à necessidade do governo de aprovar medidas que aumentem a arrecadação ou ajustem despesas, garantindo que as contas públicas fiquem equilibradas.

Com o avanço das negociações, Haddad espera que as medidas fiscais sejam votadas em breve, permitindo que o governo alcance suas metas de arrecadação e mantenha o equilíbrio das contas públicas, evitando frustrações orçamentárias.

