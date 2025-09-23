A- A+

tarifaço Haddad volta a afirmar que tarifar commodities não faz sentido e encarece custo dos americanos O ministro da Fazenda classificou as sanções norte-americanas como "descabidas" e que Lula está mantendo uma postura sóbria, sem usar o tema como palanque

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (23) que não faz sentido em taxar commodities como fez o governo dos Estados Unidos com parte das exportações brasileiras para aquele país. Ele participa de entrevista no portal ICL Notícias.

Segundo Haddad, desde o início ele comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que 2/3 das exportações aos EUA não são afetadas pelo tarifaço e que não era preciso realocar essas vendas.

Para ele, haveria pouco impacto macroeconômico e que o Brasil não teria dificuldade de encontrar novos compradores para seus produtos que são os "melhores do mundo".

Ele classificou as sanções norte-americanas como "descabidas" e que Lula está mantendo uma postura sóbria, sem usar o tema como palanque.

