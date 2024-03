A- A+

Bitcoin "Halving": o que é e por que vai aposentar computadores que "mineram" criptomoedas nos EUA Evento que ocorrerá no fim de abril reduzirá a recompensa que é o principal fluxo de receita para os mineradores

Cerca de 6 mil máquinas de mineração de Bitcoins mais antigas nos Estados Unidos serão desativadas em breve e enviadas para um depósito em Colorado Springs. Lá, elas serão renovadas e revendidas para compradores no exterior que buscam lucrar com a mineração em ambientes de custo mais baixo.

O atacadista SunnySide Digital opera a instalação de reparo que recebe equipamentos de clientes de mineração. As máquinas desatualizadas estão entre as várias centenas de milhares que a empresa espera receber e reformar em torno de uma grande atualização quadrienal na blockchain (estrutura tecnológica por trás de criptoativos) do Bitcoin.

Conhecido como halving, o evento que ocorrerá no fim de abril reduzirá a recompensa que é o principal fluxo de receita para os mineradores, que tentarão diminuir o impacto atualizando suas máquinas com tecnologia mais recente e eficiente.

O halving, um dos eventos mais esperados pelos entusiastas da primeira e mais popular criptomoeda do mundo. Para analistas, tende a valorizar o Bitcoin. Quando foi criada, essa critpomoeda foi programada para totalizar 21 milhões de unidades.

O halving é uma forma de a mineração de bitcoins ir diminuindo aos poucos, limitando a oferta de moedas digitais e favorecendo sua valorização. Atualmente, há cerca de 19,5 milhões, e o último bitcoin deve ser gerado em 2140.

Cada um deles nasce da chamada “mineração”: computadores resolvem equações matemáticas complexas e recebem novos bitcoins como recompensa. A cada quatro anos, esse pagamento cai pela metade — e a isso se dá o nome de halving. O próximo acontece em abril.

Como a eletricidade é a maior despesa dessa atividade, as empresas de mineração, incluindo as gigantes de capital aberto Marathon Digital Holdings e Riot Platforms, precisam reduzir os custos de uso para manter uma margem positiva. Seus computadores mais antigos ainda podem dar lucro, mas provavelmente não nos EUA.

"É uma migração natural", com os compradores das máquinas antigas operando em partes do mundo onde a energia é mais barata, disse o CEO da SunnySide Digital, Taras Kulyk, que revendeu computadores dos EUA para mineradores em países como Etiópia, Tanzânia, Paraguai e Uruguai:

"Isso é acelerado pela redução pela metade."

Destino: África e América do Sul

Cerca de 600 mil computadores da série S19, que representam a maioria das máquinas atualmente em uso, estão saindo dos EUA, principalmente para a África e a América do Sul, de acordo com uma estimativa de Ethan Vera, diretor de operações da Luxor Technology, fornecedora de serviços de mineração de criptomoedas e logística, em Seattle.

Na mineração de Bitcoin, máquinas especializadas são usadas para validar transações no blockchain e dar aos operadores uma recompensa fixa em tokens. A moeda digital subiu cerca de 50% este ano para cerca de US$ 63.500, embora tenha caído em relação ao recorde de US$ 73.798 atingido em 14 de março.

Colocar máquinas mais eficientes on-line tornou-se mais urgente com a redução pela metade a poucas semanas de distância, pois o uso contínuo de equipamentos mais antigos pode significar que os custos de eletricidade serão próximos ou superiores à receita de mineração.

Embora a série S19 e modelos similares possam não ser lucrativos para operar nos EUA após a redução pela metade, eles "ainda podem gerar lucros decentes e ter uma vida útil prolongada se hospedados" em partes da África, disse Jaran Mellerud, CEO da Hashlabs Mining, com sede em Dubai, que aluga espaço de data center na Etiópia e fornece serviços de hospedagem para mineradores de Bitcoin.

Queda de preço

Alguns compradores estão esperando até depois do evento para comprar computadores mais antigos, presumindo que seus preços cairão ainda mais, disse Lauren Lin, diretora de desenvolvimento de negócios da Luxor. Os modelos S19 usados custavam cerca de US$ 7.030 em março de 2022, de acordo com a Luxor, que administra uma mesa de operações para máquinas usadas.

