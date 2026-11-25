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vendas Happy Friday do RioMar Recife tem descontos de até 70% e horário especial na sexta (27) Há oportunidades de compras de produtos de diferentes segmentos

A última sexta-feira de novembro é tradicionalmente marcada por grandes promoções no varejo. Para acompanhar a data, o RioMar Recife terá horário de funcionamento especial nesta sexta-feira (27). No shopping, há oportunidades de compras com descontos de até 70% em produtos de diferentes segmentos.

A Happy Friday do RioMar Recife contempla ofertas em diversos segmentos, como moda, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de opções de gastronomia e serviços.

Horários

Na sexta-feira (27), o RioMar Recife funcionará em horário especial, com todas as operações funcionando das 9h às 23h:

Âncoras, Megalojas, Satélites e Quiosques (incluindo todas as operações de alimentação dos pisos Térreo, L1 e L2): das 9h às 23h.

Praça de Alimentação e Boulevard de Restaurantes (Piso L3): das 9h às 23h.

App

A agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

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