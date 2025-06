Hapvida: Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior recebe Título de Cidadão Pernambucano

A- A+

O vice-presidente do Conselho de Administração da Hapvida, Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior, recebeu, na noite desta segunda-feira (16), o Título Honorífico de Cidadão Pernambucano concedido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A proposta foi de autoria do deputado Francismar Pontes. O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, esteve presente na cerimônia compondo a mesa de honra e representou os empresários do estado.

A sessão solene foi presidida pelo deputado Waldemar Borges, representando o presidente da Casa, deputado Álvaro Porto. Além de Eduardo de Queiroz Monteiro, Waldemar Borges, Francismar Pontes e Candido Júnior, também compuseram a mesa o prefeito do Recife, João Campos; o CEO da Hapvida, Jorge Pinheiro, representando o Grupo Hapvida; o vereador Felipe Francismar, representando a Câmara Municipal do Recife; a major Carolina Alves, representando o comandante do Comando Militar do Nordeste (CMNE), general de Exército Maurílio Ribeiro; e o ex-deputado federal e suplente de senador, Silvio Costa.

Trajetória

Natural de Fortaleza, no Ceará, o novo cidadão pernambucano nasceu em 6 de outubro de 1970. Filho primogênito de Cândido Pinheiro Koren de Lima, fundador da Hapvida; e Ana Christina Fontoura Koren de Lima.

“Estar aqui hoje recebendo essa homenagem em um dia de festa e de congraçamento, nos orgulha muito e renova a nossa obrigação com o nosso atender, com os nossos 71 mil colaboradores, e quase 60 mil médicos, dentistas e vendedores, mas principalmente com os nosso 16 milhões de clientes do Amazonas ao Rio Grande do Sul”, afirmou Candido Júnior.

Vice-presidente do Conselho de Administração da Hapvida, Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O vice-presidente de Relações Institucionais da Hapvida, Gustavo Ribeiro, pontuou que o estado de Pernambuco e a cidade do Recife têm uma importância única para o Grupo Hapvida. Atualmente, a empresa é a maior operadora de plano de saúde na América Latina.

“Acho que o vínculo da Hapvida com o Nordeste, em especial com Pernambuco, é consagrado hoje com essa homenagem ao Candido Pinheiro Júnior, que recebe o Título de Cidadão Pernambucano. É uma alegria para todos nós da Hapvida e uma alegria poder estar em Pernambuco e investindo no estado, patrocinando esse crescimento para toda a população.”

Vice-presidente de Relações Institucionais da Hapvida, Gustavo Ribeiro. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O prefeito João Campos celebrou a homenagem e destacou a importante inauguração do Hospital Ariano Suassuna, na Zona Norte do Recife.

“É um dia especial, a gente fez logo cedo uma inauguração de um hospital de grande porte, o Hospital Ariano Suassuna. É o maior hospital da Hapvida no Norte/Nordeste e um investimento significativo para a saúde da nossa cidade. A gente sabe que esse testemunho é importante, porque muitas pessoas recebem o título, cada uma com um tipo de contribuição ao estado, mas quando a gente vê alguém que acredita e investe tanto em Pernambuco quanto vocês investem, esse título é extremamente importante e verdadeiro.”

Prefeito do Recife, João Campos. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Compromisso

Durante o discurso, o deputado Waldemar Borges reiterou o compromisso de Candido Júnior com a saúde.



“Hoje homenageamos um homem cuja trajetória é marcada pela visão empreendedora, pelo compromisso com a saúde e sobretudo pelo impacto humano e social do seu trabalho, o senhor Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior.”

Para o deputado Francismar Pontes, a Hapvida tem uma importância fundamental para Pernambuco.

“Hoje foi inaugurado um hospital muito importante para o estado de Pernambuco, para o Recife, um hospital com 320 metros quadrados, com 121 leitos, e 20 leitos de UTI, tudo isso é compromisso ético e com a saúde dos pernambucanos.”

Deputado Francismar Pontes. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Segundo Eduardo de Queiroz Monteiro, a instituição é referência no setor de saúde no Nordeste e no Brasil.

“É um grupo empresarial que eu conheço não de hoje, mas de muitos anos, absolutamente exitoso, com forte base no Ceará, e na cidade de Fortaleza. Eles expandiram, conquistaram o Nordeste, conquistaram o país, e hoje são um exemplo e referência no seu setor, de maneira que essa homenagem que Pernambuco presta a Candido Júnior, presta também a família - o velho Candido-, a Jorge Pinheiro, e a família Pinheiro, pelos largos serviços prestados a Pernambuco, ao Nordeste e ao Brasil”, finalizou.

Presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

