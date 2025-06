A- A+

Saúde Hapvida inaugura maior hospital do grupo no Nordeste com homenagem a Ariano Suassuna Unidade moderna e de alto padrão teve investimentos de R$ 250 milhões e começará a atender o público a partir do dia 30

O Grupo Hapvida inaugurou, nesta segunda-feira (16), o maior hospital da rede no Nordeste: o Hospital Ariano Suassuna. Localizado no bairro da Ilha do Leite, área central de Recife, a nova unidade é um marco da expansão do grupo na região. Com investimento de R$ 250 milhões e promete oferecer estrutura moderna, atendimento de alto padrão e tecnologia de ponta.

A cerimônia de inauguração marcou também uma homenagem ao escritor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, referência da cultura nordestina e defensor da identidade regional. A escolha da data reforça essa homenagem: o evento ocorreu no dia do aniversário de Suassuna, que completaria 98 anos em 2025.

O diretor-Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo de Góis, compareceu à ocasião representando o presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro. Também estiveram presentes do prefeito do Recife, João Campos (PSB), ao lado do vice-prefeito, Victor Marques (PCdoB) e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Além do deputado federal, Mendonça Filho (UB) e os deputados estaduais Francismar Pontes (PSB), João Paulo Costa (PCdoB).

Durante a cerimônia de inauguração, o presidente da empresa, Jorge Pinheiro, iniciou a fala relembrando o escritor que dá nome à nova unidade, destacando seu talento singular em transformar a dor do povo nordestino em arte e alegria. “Que gênio era o senhor Suassuna. Ele é uma unanimidade brasileira. Quem ainda não viu uma entrevista dele, por favor veja, é um regozijo para a alma”, disse.

O presidente destacou que a nova unidade integra um ousado plano de expansão da Hapvida, que prevê a inauguração de 10 hospitais em todo o Brasil, alguns já em funcionamento, como os de Manaus, Belém, Fortaleza, São Paulo, Campo Grande e Rio de Janeiro.

“Esse projeto nos permitirá ultrapassar a marca de 100 hospitais espalhados pelas cinco regiões brasileiras. Não somos só uma empresa, somos um time com mais de 70 mil colaboradores, mais de 60 mil médicos, dentistas e representantes comerciais. Só em Pernambuco, já somos mais de 10 mil colaboradores, incluindo já o que essa casa vai gerar.”, afirmou Pinheiro.

Presença

José Américo de Góis destacou a importância da presença do Hapvida em Pernambuco. Segundo ele, além da amizade entre a direção do Hapvida e a direção do Grupo EQM, a empresa também se destaca pelo mérito de seus dirigentes. “Eles são grandes empreendedores, que geram renda e emprego por onde passam”, afirmou.

Durante a inauguração, o prefeito João Campos falou a relevância do empreendimento para a capital pernambucana e ressaltou que o novo hospital se soma aos equipamentos de saúde já existentes e representa um motivo de alegria, especialmente por ser um investimento de uma empresa que nasceu no Nordeste.

“A atividade hospitalar é uma das que mais gera empregos diretos e indiretos. Vai ter um peso importante para garantir emprego e renda para tantas famílias, além, claro, do serviço de saúde, que é essencial”, afirmou.

Ele também destacou o impacto positivo para a economia local. Segundo o prefeito, o fortalecimento do polo médico representa um dos principais motores de geração de renda e arrecadação tributária da cidade. “A cidade tem uma receita importante proveniente dos serviços de saúde, que aqui pagam impostos. E, a partir disso, fazemos investimentos em toda a cidade”, explicou.

Ao final do discurso, João Campos comemorou a escolha do Recife para sediar a nova unidade. “É um orgulho para a cidade ter atraído o investimento do maior hospital da rede, que poderia ter sido feito em qualquer outra cidade do Nordeste. Essa mania de ser o maior, o melhor, o mais comprido, tem que ser no Recife”, brincou.

O ministro Silvio Costa Filho destacou o impacto internacional da capital pernambucana na área da saúde, mencionando que pessoas da Europa e da África já buscam atendimento em Pernambuco. “Muita gente vem aqui para fazer exames, tratamentos, consultas. Isso é muito importante”, pontuou.

Silvio Costa Filho também reforçou o impacto positivo na geração de empregos. Segundo ele, o novo empreendimento da Hapvida vai gerar mais de 300 vagas diretas, além de outros postos de trabalho indiretos. “Isso estimula a economia, gera emprego, gera renda e é muito importante para Pernambuco”, afirmou.

O ministro finalizou dizendo que continuará atuando em Brasília em favor do desenvolvimento do setor. “Ao lado do ministro Alexandre Padilha, quero me colocar à disposição para ajudar a ajustar o Estado, destravar obras estratégicas e votar leis e projetos que fortaleçam a saúde pública, não só em Pernambuco, mas em todo o Nordeste”, concluiu.

Equipamento

O hospital inicia as operações no dia 30 de junho com 70 leitos de enfermaria, podendo chegar a 172, conforme a evolução da demanda, e 20 de UTI adulto. Também estarão disponíveis, nessa fase, quatro salas cirúrgicas e consultórios — desses, sete serão destinados ao pronto atendimento em Ortopedia e três exclusivos para atendimento em Clínica Médica para beneficiários dos planos Pleno e Mix –, com capacidade projetada para nove salas e 20 consultórios.

A unidade inclui parque diagnóstico completo com tomografia, ressonância magnética, raio-X, mamografia, densitometria, endoscopia, colonoscopia e análises clínicas, além de centro cirúrgico de ponta, serviços de hemodinâmica e uma ala premium para atendimento PPO e particular.

Homenagem

A psicóloga e neta do escritor homenageado, Germana Suassuna, fez questão de agradecer em nome de toda família pela lembrança. “É uma grande alegria celebrar meu avô hoje. Porque Ariano é isso, é universal, é plural e é atemporal. Que este hospital seja um lugar de acolhimento e respeito. E que o espírito generoso e realista e esperançoso de Ariano inspire cada canto, cada gesto, cada história que aqui passar”, destacou.



