Hapvida NotreDame Intermédica construirá novo hospital em Pernambuco

Com investimento de R$ 1,5 bilhão, a Hapvida NotreDame Intermédica irá construir três novos hospitais em Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. As unidades somam mais de 600 novos leitos (cerca de 200 cada).

Além disso, outros 90 leitos serão reativados em São Paulo com a reinauguração de uma das unidades.

“Esses hospitais estarão no topo do nosso atendimento de alta complexidade, com tecnologia, inovação e hotelaria diferenciadas”, afirmou o CEO da Hapvida NotreDame Intermédica, Jorge Pinheiro.

De acordo com o cronograma previsto, o hospital na capital pernambucana será entregue no 2° semestre deste ano. A unidade já está em obra. Já as instalações do Rio de Janeiro e de São Paulo devem entrar em operação entre 2025 e 2026.

Os recursos utilizados para a compra de terreno e para as intervenções sairão do caixa da própria companhia. “Hoje temos cerca de 16 milhões de clientes. Nossa missão é levar o acesso ao plano de saúde, que ainda é o sonho de muitos brasileiros, para mais e mais pessoas”, destacou Pinheiro.

Segundo a empresa, os hospitais ajudarão a Hapvida NotreDame Intermédica a ultrapassar a marca de 800 unidades próprias.

De acordo com o último balanço divulgado ao mercado, a empresa fechou 2023 com 796 unidades próprias, onde foram realizadas mais de 40 milhões de consultas e cerca de 83 milhões de exames. A companhia conta com mais de 66 mil colaboradores, 28 mil médicos e 24 mil dentistas.

