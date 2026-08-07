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JUROS

Hassett admite que Trump conversa com Warsh sobre economia, mas nega intromissão sobre juros

Diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca descreveu como "normal" o fato de Trump questionar sobre dados de emprego, uma vez que ambos discutem a economia com frequência

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Kevin Hasset que é diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, nega negou que o republicano esteja aconselhando o presidente do BC.Kevin Hasset que é diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, nega negou que o republicano esteja aconselhando o presidente do BC. - Foto: Anna Moneymaker/ Getty Images North America/ Getty Images via Afp

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, admitiu que o presidente dos EUA, Donald Trump, tem mantido conversas com o chefe do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, ao ser questionado em entrevista à Bloomberg TV.

No entanto, Hassett negou que o republicano esteja aconselhando o presidente do BC dos Estados Unidos sobre a condução da política monetária do país.

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Segundo ele, "é normal" que Trump pergunte a Warsh sobre dados de emprego, visto que ambos falam sobre economia com frequência

O assessor econômico da Casa Branca também reiterou que não está envolvido diretamente nas negociações com o Irã e, por isso, não estaria apto a comentar sobre o seu progresso.

"Mas fizemos ótimo trabalho estabilizando o mercado de energia. Preços não ficaram tão altos quanto se temia de modo permanente e devem cair mais quando a guerra acabar", afirmou.

Questionado, Hassett defendeu o envolvimento do governo Trump em participações acionárias em empresas dos EUA, que teve início no ano passado com a Intel. "Isso é diferente de um regime comunista.

O Estado não está microgerenciando as decisões, estamos apenas apoiando as companhias", disse.

Sobre a dívida pública dos EUA, o diretor afirmou que o governo está tomando "passos significativos" para reduzir o déficit ao longo do tempo, enquanto muda algumas prioridades no orçamento, como ao dar maior relevância ao setor de defesa.

Hassett, contudo, evitou comentar em detalhe sobre a política fiscal.

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