Hassett diz que não conversou com Powell sobre possibilidade de líder do Fed ser diretor

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou, em comentários para repórteres, que ainda não conversou com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, sobre a possibilidade de ele permanecer no BC como diretor, quando deixar a presidência em maio deste ano.

No domingo, o chefe do Fed foi informado de uma investigação do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) pelas reformas dos prédios da instituição, além de uma suposta mentira em depoimento.

Hassett, que é considerado um dos favoritos para assumir a presidência do Fed, reafirmou que ainda está interessado no cargo, ao mencionar que "ficaria feliz" em defender uma maior transparência no BC.

Cenário econômico

Também neste segunda-feira, em entrevista para a CNBC, o diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos defendeu que a economia norte-americana está em expansão por conta das políticas do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, e não em razão do Federal Reserve.

"O que eu gostaria de ver no Fed é mais 'introspecção'. Deixamos a inflação fora de controle, é importante ter um plano", criticou Hassett.

Segundo ele, Trump tem sido "muito claro" sobre sua opinião referente às taxas de juros e a situação tem deixado o republicano "muito frustrado".

Apesar disso, o diretor descartou que a posição de Trump em relação aos juros tenha tido "qualquer relação" com os acontecimentos do Departamento da Justiça com Powell. "Presumo que Trump não tenha sido informado sobre caso do DoJ e do Powell", afirmou, ao acrescentar que ele também não esteve envolvido no caso. "A reforma do prédio do Fed apresenta estouros de orçamento dramáticos. Grandes estouros de orçamento parecem inconsistentes com o depoimento de Powell."

Considerado um dos favoritos para suceder Powell a partir de maio, Hassett disse: "Se meu trabalho mudar, farei outro trabalho, mas não vou especular sobre isso."



