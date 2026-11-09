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Economia Hausport inaugura loja no Shopping Recife e projeta expansão nacional Marca esportiva do Grupo Rota do Mar investe R$ 600 mil em primeira unidade fora do Agreste

A marca de moda esportiva Hausport inaugurou, na manhã desta segunda-feira (9), sua primeira loja no Recife, localizada no Shopping Recife. Com um investimento estimado em R$ 600 mil, a unidade marca o início da expansão física da empresa para fora do polo de confecções do Agreste pernambucano. A expectativa de faturamento para o novo ponto de venda é de R$ 4 milhões ao ano, impulsionada pelo movimento do comércio no encerramento do exercício.

Pertencente ao Grupo Rota do Mar, a marca completa cinco anos de mercado em um momento favorável para o setor fitness. Segundo dados da Health & Fitness Association (HFA), o Brasil reúne cerca de 17 mil estabelecimentos da área e movimenta R$ 17 bilhões anualmente. O desempenho comercial da Hausport na capital impulsionou a decisão de priorizar o Recife nesta etapa.

“Pernambuco é um mercado estratégico para a Hausport e reúne uma base de consumidores que já conhece e se identifica com a nossa proposta. A abertura no Recife representa um passo importante para aproximar ainda mais a marca do consumidor final e, ao mesmo tempo, testar um novo modelo de expansão física”, explicou a diretora comercial da marca e do grupo empresarial, Isabel Xavier.

Com cerca de 60 metros quadrados, o espaço foi desenhado sob o conceito omnicanal para integrar as vendas físicas ao ambiente digital. A estrutura contará com suporte de um depósito externo na capital para reposição diária de estoque, mantendo o ticket médio na faixa de R$ 200 a R$ 300, alinhado ao comércio eletrônico. As peças são fabricadas no parque industrial do grupo em Santa Cruz do Capibaribe.

“Estamos levando para o varejo físico uma experiência que já vem sendo construída no digital, mantendo o mesmo posicionamento e ampliando o contato direto com o consumidor. A loja também nos permite entender melhor os hábitos de compra e as necessidades de quem pratica diferentes modalidades esportivas”, destacou o CEO do Grupo Rota do Mar, Arnaldo Xavier.

O grupo registrou faturamento de R$ 55,6 milhões em 2025 e projeta fechar o próximo ciclo com crescimento estimado de 10%, prevendo alcançar R$ 65 milhões em 2027. Além da unidade da capital, a Hausport mantém lojas em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.

A inauguração no Recife é a primeira fase de um plano de crescimento que prevê novas unidades na capital e a entrada nas cidades de São Paulo, João Pessoa e Fortaleza. A empresa estuda a adoção do modelo de franquias para acelerar a expansão nacional após a consolidação das lojas próprias. A nova unidade também lança a coleção Verão 2027, gravada na França com foco no conceito athleisure.

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