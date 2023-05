Heineken anuncia investimento bilionário em Pernambuco; mil novas vagas de emprego serão geradas

A Heineken, a segunda maior fabricante de cerveja no mercado brasileiro, acaba de anunciar um investimento de R$ 1,2 bilhão em sua fábrica localizada em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

O objetivo do aporte é desenvolver ações sustentáveis na unidade, além de gerar mil novas vagas de emprego, segundo o CEO do Grupo Heineken, Maurício Giamellaro. Desse total de empregos, 700 já abrem na expansão da fábrica.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) e representantes da companhia formalizaram o anúncio no Palácio do Campo das Princesas, na área central da capital pernambucana.

Este investimento acontece em um momento de forte crescimento para a Heineken nas Américas, com receitas líquidas subindo 24% em relação ao primeiro trimestre de 2022, para 1,85 bilhão de euros.

No Brasil, a Heineken cresceu acima do mercado de cervejas.

"A gente vai estar investindo esse R$1,2 bilhões em Pernambuco. Nós estamos triplicando a produção dessa unidade cervejeira. Nós vamos fazer aqui basicamente a marcas Amstel e Devassa. As duas são puro malte no mercado", disse Maurício.

A governadora Raquel Lyra elogiou a iniciativa da marca de investir em sustentabilidade na expansão, em projetos como a reutilização de água.



“É muito bom poder estar aqui, nesse dia de hoje, recebendo a notícia das obras de expansão da indústria da Heineken. Melhor do que tudo é poder trabalhar com geração de oportunidade, com a pegada de sustentabilidade, da redução de carbono, da reutilização da água e da diminuição do consumo de energia. Todo mundo sabe da necessidade que tem de se criar um centro de sustentabilidade para permitir o crescimento de marcas. Que essa indústria do mundo seja a melhor, essa indústria de Pernambuco, de Igarassu, que possa ser a referência no mundo de sustentabilidade. O desafio está lançado!”, afirmou Raquel.



