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expansão Heineken Spin chega a dois anos com R$ 560 milhões em faturamento Ecossistema de negócios de impacto da companhia ampliou marcas, pontos de venda e projetos voltados à sustentabilidade

O ecossistema de negócios de impacto HEINEKEN Spin completa dois anos com mais de R$ 560 milhões em faturamento e expansão das marcas que integram a iniciativa. Criada pelo Grupo HEINEKEN para desenvolver negócios baseados em sustentabilidade ambiental e social, a unidade teve como um dos principais resultados o crescimento de três marcas, que triplicaram o faturamento no período.

Baer Mate, Mamba Water e Praya também ampliaram a presença no mercado. A distribuição passou de 10 mil para mais de 60 mil pontos de venda, acompanhada pela expansão do portfólio. Entre os lançamentos estão a Praya Lager Sem Glúten e a Mamba Water Protein, bebida à base de água com 20 gramas de proteína de colágeno e BCAAs.

Segundo Rafael Rizzi, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos do Grupo HEINEKEN, a empresa pretende continuar investindo no segmento de bebidas associado a bem-estar, inovação e novas ocasiões de consumo.

Além da expansão comercial, as marcas desenvolvem projetos voltados ao impacto socioambiental. A Praya, por meio da plataforma Proteja Sua Praya, apoia o Programa Brasileiro de Reservas de Surf em estados como São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Alagoas. As ações envolvem preservação ambiental, educação e mobilização comunitária e já reuniram mais de 1.300 voluntários, além da retirada de mais de 2 toneladas de resíduos de praias, rios e restingas.

Já o Mamba Water Project atua na ampliação do acesso à água potável. O projeto instalou estações de tratamento em comunidades com acesso limitado ao recurso e já disponibilizou mais de 51,8 milhões de litros de água, beneficiando quase 4 mil pessoas no interior do Ceará, no Pará, na região amazônica e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Lançado em 2024, com investimento inicial de R$ 150 milhões, o HEINEKEN Spin foi criado para diversificar os negócios do grupo a partir de iniciativas relacionadas à sustentabilidade e à inovação.

“Com HEINEKEN Spin, estamos testando e escalando modelos de negócio que podem abrir novas avenidas de crescimento para a companhia. O que começou como uma aposta em inovação já demonstra potencial para gerar valor econômico, impacto positivo e aprendizado estratégico para o futuro do Grupo HEINEKEN”, afirma Rizzi.

Agricultura regenerativa e transição energética

Entre os projetos de longo prazo está o HEIFOREST, desenvolvido em Itu (SP), em uma área que anteriormente era utilizada para pastagem e cultivo de cana-de-açúcar. A iniciativa prevê a recuperação de mais de 800 hectares por meio da implantação de florestas e sistemas agroflorestais.

O projeto tem como principal objetivo contribuir para a recarga hídrica da região, historicamente afetada pelo estresse hídrico. A remoção de carbono também está entre os benefícios previstos. Até o momento, mais de 65 espécies de árvores foram plantadas em mais de 600 hectares.

A estimativa é evitar aproximadamente R$ 53 milhões em gastos com compensação de emissões de carbono ao longo de 20 anos e gerar até R$ 37 milhões em benefícios econômicos para a companhia. A iniciativa é realizada em parceria com a Rizoma, responsável pela metodologia de plantio.

O ecossistema também reúne iniciativas de transição energética e economia circular. Por meio do Programa Heineken Energia Verde, foram entregues mais de 190 milhões de kWh, com economia estimada de R$ 37 milhões nas contas de energia dos participantes.

Na área de circularidade, a coleta de vidro já ultrapassa 9,5 mil toneladas, volume equivalente a aproximadamente 47,5 milhões de garrafas long neck de 250 ml reintegradas à cadeia produtiva. A companhia também reaproveita resíduos industriais como coprodutos em novas cadeias de produção, reduzindo o descarte e ampliando o uso dos materiais.

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