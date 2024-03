Heinz lança a primeira apólice de seguro para ketchup do mundo

A- A+

Com quase 48% dos clientes da Heinz enfrentando acidentes com ketchup regularmente e 91% deles dizendo que sempre vale a pena correr o risco, a Heinz Arabia faz parceria com o aplicativo de benefícios para funcionários para introduzir uma inovadora apólice de seguro para ketchup que cobre 57 sinistros para enfrentar catástrofes com ketchup.



A Heinz Arabia anunciou o lançamento de uma nova solução para os amantes de ketchup que às vezes se empolgam um pouco - a primeira apólice de seguro de ketchup do mundo.

A nova cobertura de seguro tem como objetivo aliviar o estresse e a inconveniência dos derramamentos, respingos e manchas diários de ketchup. Heinz launches world's first ever ketchup insurance policy.

Inspirada pelas inúmeras postagens nas mídias sociais que mostram acidentes relacionados ao ketchup, a Heinz Arabia desenvolveu um seguro abrangente e um pacote de benefícios que cobre 57 tipos diferentes de sinistros para aqueles que acreditam que o Heinz sempre vale o risco. De manchas em tapetes e roupas a respingos em seu animal de estimação, no teto ou no sofá, o seguro foi criado para oferecer uma indenização rápida e sem complicações aos indivíduos afetados.



Os amantes de Heinz nos Emirados Árabes Unidos terão a oportunidade de resgatar a indenização por meio de diversas recompensas, incluindo serviços de limpeza doméstica, assistência com lavanderia, serviços de faz-tudo e até mesmo tratamentos de spa! Tudo acessível por meio do MyBenefits, o principal aplicativo de benefícios aos funcionários do Oriente Médio.



Comentando sobre o lançamento, Passant El Ghannam, diretor de Marketing da Kraft Heinz MEA, disse: "Aqui na Heinz, sabemos que o amor de nossos fãs por nosso ketchup pode, às vezes, ser um pouco exagerado. Nossa pesquisa nos diz que 48% deles têm acidentes com ketchup o tempo todo, mas 91% juram que seu amor pela Heinz faz com que valha totalmente a pena. É por isso que estamos lançando o seguro para ketchup - para transformar momentos confusos em pura alegria e conveniência para nossos fãs obstinados, permitindo que eles aproveitem seus incidentes com ketchup sem preocupações."



Indivíduos que sofreram incidentes relacionados a ketchup que correspondam a qualquer um dos 57 sinistros cobertos pelo seguro são incentivados a se inscrever no site da Heinz Arabia e nos canais de mídia social usando a hashtag #HeinzKetchupInsurance.

