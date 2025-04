A- A+

ÁSIA Hello Kitty invade aeroporto em cidade japonesa para receber feira mundial Decoração faz parte de esforços do governo local para atrair turistas que chegarão para Expo 2025 em Osaka

Todos os turistas que passarem pelo aeroporto de Oita — uma cidade localizada na ilha de Kyushu, no Japão — terão uma surpresa muito fofa: o local se transformou no mundo da Hello Kittys. A charmosa gatinha está por toda a parte.



A Sanrio, empresa dona da personagem, firmou uma parceria com o aeroporto da cidade japonesa, a fim de receber pessoas de todo o mundo para a feira mundial Expo 2025 que ocorrerá em Osaka.

Ao chegar à cidade, o visitante chega ao Aeroporto de Oita Hello Kitty, o nome do terminal foi mudado para iniciar a imersão na viagem da Hello Kitty. A decoração com o tema da boneca vai ficar no aeroporto durante seis meses, até 13 de outubro.



O objetivo é atrair, com o ambiente da Hello Kitty no aeroporto, que tem ficado muito movimentado com a novidade, turistas nacionais e estrangeiros. A prefeitura da cidade de cerca de meio milhão de habitantes também participou da parceria.

Os passageiros que chegarem a Oita poderão ver a cara da gatinha japonesa já na ponte de embarque. Na recepção do aeroporto, o rosto da personagem estará por todo lado. Ao se dirigirem à esteira de bagagens, verão pôsteres da Hello Kitty arrastando uma mala e andando em um avião em miniatura.

O balcão de informações, as faixas da área externa do aeroporto e as lojinhas: todas estão repletas de Hello Kittys, além de também estamparem outros personagens do mesmo universo.

A reformulação da marca aproveita o fluxo turístico para a Expo 2025 Osaka oferecendo mais um destino no Japão que tem recebido número recorde de turistas. O boom do turismo — foram mais de 10 milhões no primeiro trimestre de 2025 — deu um impulso à quarta maior economia do mundo, mas provocou gargalos na infraestrutura das cidades, afetando os moradores.

Oita fica a cerca de uma hora de Osaka de avião e a quatro horas de trem.



Um porta-voz do departamento de turismo de Oita disse à CNN americana que espera atrair os turistas que costumam ir para as cidades japonesas mais conhecidas, como Tóquio e Kyoto, para conhecer Oita.

A cidade, que fica a mais de 900 quilômetros da capital do Japão, é casa do parque temático Harmonyland, administrado pela Sanrio. Em nota à CNN dos EUA, a empresa afirmou que pretende aproveitar a popularidade global de seus personagens para atrair turistas para Oita e a ilha de Kyushu, usando a Hello Kitty como atração.

