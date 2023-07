A- A+

NEGÓCIOS H&M anuncia planos para abrir lojas no Brasil em 2025 Estratégia é começar pelas cidades do Sudeste. Varejista de moda sueca já atua em nove países na América Latina

A varejista de moda sueca Hennes & Mauritz (H&M) anunciou nesta segunda-feira (17) que pretende lançar lojas físicas e operação de vendas on-line no Brasil em 2025. Hoje, a rede tem lojas em nove países da América Latina.

A empresa disse que, inicialmente, as operações serão concentradas em grandes cidades da Região Sudeste e que deve avançar no país ao longo do tempo.

Para iniciar suas atividades no Brasil, a companhia fez uma parceria com o Dorben Group, empresa especializada na distribuição de marcas de luxo na região, para apoiá-la nessa expansão.

“Tivemos um bom desenvolvimento na América Latina e vemos bastante potencial no Brasil”, afirmou em comunicado Helena Helmersson, diretora-presidente da H&M.



A primeira unidade da H&M na América Latina foi aberta no México, em 2012. Além dele, a marca tem presença em Peru, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá e Costa Rica.

