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Economia H&M anuncia quatro novas lojas no Brasil e amplia presença física no Nordeste Expansão prevê unidades no Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro durante o segundo semestre de 2026

A H&M Brasil anunciou a abertura de quatro novas lojas no país durante o segundo semestre de 2026, ampliando a presença física da marca no Nordeste e fortalecendo sua operação no Rio de Janeiro. As novas unidades serão instaladas no Recife, em Fortaleza e na capital fluminense.

A expansão marca a entrada física da H&M no Nordeste. A marca iniciou a operação no Brasil em agosto de 2025, com atendimento aos consumidores de todo o território nacional por meio do comércio eletrônico. Agora, a empresa amplia a atuação para lojas físicas em uma das regiões consideradas relevantes para a indústria e o varejo de moda do país.

No Recife, a primeira unidade da H&M em Pernambuco será inaugurada no RioMar Recife. A marca também terá uma loja no RioMar Fortaleza, enquanto outras duas unidades serão abertas no Shopping Tijuca e no NorteShopping, no Rio de Janeiro. A inauguração do NorteShopping está prevista para setembro.

Segundo a empresa, as novas lojas serão inauguradas com a coleção Primavera/Verão. A expansão faz parte da estratégia da H&M de ampliar sua presença física no mercado brasileiro e aproximar os consumidores da experiência da marca.

De acordo com Joaquim Pereira, Country Manager da H&M Brasil, o país é considerado um mercado estratégico para a companhia. Com a expansão, a marca chegará a 13 lojas distribuídas por três das cinco regiões brasileiras.

A expansão também deve resultar na criação de aproximadamente mil novos postos de trabalho. Segundo a H&M, os empregos seguirão o modelo de jornada 5x2 adotado pela empresa no Brasil desde o início da operação.

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