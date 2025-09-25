A- A+

Negócios H&M anuncia quatro novas lojas no Brasil, incluindo uma no Rio Depois começar a operar em agosto nos shoppings Iguatemi e Anália Franco, em São Paulo, gigante sueca do fast fashion promete abrir novos estabelecimentos no RioSul Shopping, Sorocaba e Porto Alegre

A empresa sueca de fast fashion H&M anunciou nesta quinta-feira a abertura de quatro novas lojas no Brasil em 2026, após a estreia bem-sucedida nos shoppings Iguatemi e Anália Franco, em São Paulo (SP). Agora, a marca chega a Sorocaba (SP), com uma loja no Iguatemi Esplanada; ao Rio de Janeiro, no RioSul Shopping; e a Porto Alegre, com duas inaugurações: no Iguatemi e no Praia de Belas.

As novas unidades terão entre 1.700 metros quadrados (caso do RioSul, com coleções femininas e masculinas) e 2.300 metros quadrados. Fundado em 1947, o Grupo H&M é uma das marcas de moda mais conhecidas do mundo, com cerca de 4.400 lojas em 79 países. A primeira unidade na América Latina foi inaugurada em 2012, no México.

No relatório trimestral divulgado hoje, a matriz destacou que as duas primeiras lojas brasileiras foram “muito bem recebidas” pelos clientes, embora não tenha divulgado números de desempenho. O documento também aponta alta de 40% no lucro operacional global no terceiro trimestre, para 4,9 bilhões de coroas suecas, resultado atribuído a uma melhor oferta de produtos, melhora da margem bruta e maior controle de custos.

“Isso também se reflete na recepção que tivemos ao lançamento da H&M no Brasil em agosto”, conclui a empresa no documento. “Com a força global da marca H&M e uma oferta local relevante para os clientes, demos um passo importante em direção a um grande mercado da moda. Vemos um bom potencial de crescimento tanto no Brasil quanto em outros lugares da América Latina”

Inaugurada em agosto, a primeira loja no país recebeu filas enormes de consumidoras, que chegaram ao shopping horas antes da abertura. A empresa distribuiu brindes como moletons e vouchers de compra.

De modo geral, os preços encontrados eram mais baixos do que aqueles encontrados na Zara, outra gigante da fast fashion, mas acima dos produtos vendidos em lojas de departamento nacionais. Estavam expostas, por exemplo, calças jeans de R$ 169,90, calças sociais de R$139,90 e blusas de R$ 89,90.

Veja também