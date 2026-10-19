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Economia H&M inaugura primeira loja do Nordeste no RioMar Recife em 5 de novembro Marca sueca de moda terá unidade de 1.800 m² na capital pernambucana; Fortaleza recebe segunda loja da região no dia 24

A H&M inaugura sua primeira loja no Nordeste no dia 5 de novembro, no RioMar Recife, na Zona Sul da capital pernambucana. Com aproximadamente 1.800 m², a unidade contará com coleções feminina, masculina e infantil. A abertura marca a expansão da varejista sueca para além das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

A segunda inauguração no Nordeste está prevista para o dia 24 de novembro, no RioMar Fortaleza, no Ceará. A loja terá cerca de 2.330 m² e reunirá as linhas feminina, masculina e infantil, além da H&M Home, dedicada a produtos para diferentes ambientes da casa. Será a segunda unidade física da marca no país a contar com essa categoria.

A chegada a Pernambuco e ao Ceará integra a estratégia de expansão nacional da companhia, que busca ampliar sua presença no mercado brasileiro e aproximar a marca de consumidores de diferentes regiões. Segundo a empresa, Recife e Fortaleza foram escolhidas pela relevância econômica, pela diversidade cultural e pela relação com o setor da moda.

“Desde o início da nossa operação, temos observado uma resposta muito positiva do mercado brasileiro, o que reforça nossa confiança no potencial do país. Estamos construindo uma operação com escala nacional e relevância local, capaz de compreender e atender consumidores de diferentes regiões”, afirma Joaquim Pereira, Country Manager da H&M Brasil.

O executivo também destaca a importância das duas capitais para a estratégia da companhia e a expectativa de contribuir para a geração de empregos e o desenvolvimento de profissionais no país.

Para a inauguração no RioMar Recife, a programação começa às 7h, com distribuição de vales-compras para os 150 primeiros clientes. Também haverá brindes premiados e ativações especiais para consumidores que realizarem compras e se cadastrarem no Clube H&M.

Com as novas unidades, a H&M ampliará sua presença física no Brasil e prevê encerrar 2026 com 13 lojas em operação. A marca também mantém o comércio eletrônico, com entregas em todo o território nacional, por meio do site hm.com.br.

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