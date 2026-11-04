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Moda H&M inaugura primeira loja no Recife nesta quinta (5) A abertura marca a expansão da varejista sueca para além das regiões Sul e Sudeste do Brasil

A H&M inaugura nesta quinta-feira (5) sua primeira loja no Recife, localizada no Shopping RioMar, no Pina, Zona Sul da capital pernambucana. Com aproximadamente 1.800 m², a unidade contará com coleções feminina, masculina e infantil.

A abertura marca a expansão da varejista sueca para além das regiões Sul e Sudeste do Brasil. A unidade no Recife também será a primeira na Região Nordeste.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o Country Manager da H&M Brasil, Joaquim Pereira, afirmou que a abertura da loja na capital pernambucana já estava nos planos da marca. Segundo ele, a empresa vem obtendo sucesso entre os consumidores do estado nas compras de e-commerce.

“Estamos muito contentes de poder finalmente abrir (uma loja) aqui no Recife. A nível de expansão, a cidade é um ponto estratégico e importantíssimo para nós. É a terceira maior capital que temos no nordeste e é uma das maiores também a nível de economia, de moda e de varejo. Faz todo o sentido para a gente abrir aqui nesta nesta praça”, destacou.

Foto: Vinicius Lins / Folha de Pernambuco

H&M no Recife contará com coleções feminina, masculina e infantil. Foto: Vinicius Lins / Folha de Pernambuco

H&M no Recife contará com coleções feminina, masculina e infantil. Foto: Vinicius Lins / Folha de Pernambuco

H&M no Recife contará com coleções feminina, masculina e infantil. Foto: Vinicius Lins / Folha de Pernambuco

H&M no Recife contará com coleções feminina, masculina e infantil. Foto: Vinicius Lins / Folha de Pernambuco

Por ser a primeira loja fora do eixo Sul-Sudeste, Pereira explicou que a unidade do Recife contará com produtos adaptados ao clima e ao consumidor pernambucano.

“Nesta loja temos todo produto de veraneio e de primavera. É a primeira vez que a gente abre uma loja no Nordeste, então a gente tem que adaptar a coleção às necessidades meteorológicas do cliente que temos aqui no Recife. [...] Eu acho que independente da marca ter 80 anos, temos que ser bastante humildes, porque há muito mais clientes que não nos conhecem do que os queconhecem. Então, a gente tem que assegurar de nos adaptarmos às necessidades do cliente”, disse.

O executivo ainda reforçou que a loja contará com preços acessíveis e produtos de alta qualidade.

"A gente tenta ter os preços mais acessíveis possíveis, com a qualidade que a gente apresenta e com a moda que a gente apresenta, porque isso é o nosso segredo do sucesso em todos os países, então aqui não vai ser diferente", pontuou.

Para a inauguração no RioMar, a programação começa às 7h, com distribuição de vales-compras para os 150 primeiros clientes que chegarem ao estabelecimento. Também haverá brindes premiados e ativações especiais para consumidores que realizarem compras e se cadastrarem no Clube H&M.

Expansão

Com as novas unidades, a H&M ampliará sua presença física no Brasil e prevê encerrar 2026 com 13 lojas em operação. Após a abertura da loja no Recife, será inaugurada no dia 24 deste mês a unidade do RioMar Fortaleza, com aproximadamente 2.330 m², reunindo as mesmas categorias de moda e a H&M Home, em sua segunda presença física no país.

A marca também mantém o comércio eletrônico, com entregas em todo o território nacional, por meio do site.

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