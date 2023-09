Herança de Berlusconi: filhos assinam partilha de império de R$ 33 bilhões; veja como ficou

A- A+

Os cinco filhos de Silvio Berlusconi, o magnata e três vezes primeiro-ministro de Itália falecido em 12 de junho, aceitaram e assinaram a distribuição da herança bilionária do pai. Aos 86 anos, o magnata deixou aos cinco filhos um “tesouro” de 6,4 bilhões de euros (R$ 33 bilhões), além de bens imobiliários, iates, obras de arte e outros investimentos.

Os dois mais velhos, Marina e Pier Silvio, fruto do primeiro casamento com Carla Elvira Dall'Oglio, serão os responsáveis pela gestão do império. "Marina, Pier Silvio, Bárbara, Eleonora e Luigi Berlusconi anunciam que aceitaram a herança do pai, interpretando os seus últimos desejos em total harmonia para honrar a sua memória com profunda gratidão", afirmaram os irmãos num comunicado conjunto tornado público esta semana.

Saiba quem ficou com a fortuna

Última mulher de Berlusconi, Marta Fascina, de 33 anos, ficou com 100 milhões de euros (R$ 527 milhões). Embora não fossem casados, ela era chamada por ele de “esposa”. Marta também é deputada do partido Forza Italia, fundado pelo bilionário;

A maior parte da fortuna, no entanto, irá para os cinco filhos, nascidos de dois casamentos. O conteúdo do testamento foi divulgado pela agência italiana Ansa;

Marina e Pier Silvio Berlusconi, nascidos do primeiro casamento do magnata da mídia com Carla Dall'Oglio, herdam juntos 53% da empresa familiar Fininvest;

Os outros três filhos, Luigi, Eleonora e Bárbara, frutos do segundo casamento com a ex-atriz Verónica Lario, dividem os 47% restantes.

Além disso, o bilionário também construiu um império imobiliário. Ao todo, ele possuía ao menos 29 propriedades em seu nome — muitas delas com tamanhos imperiais e localizações exclusivas. Entre as mais famosas está a Villa San Martino, que possui, ainda, uma galeria de arte, uma biblioteca com dez mil volumes e estábulos. Conheça alguns dos bens deixados pelo italiano:

Villa San Martino

Residência principal de Burlosconi por quase 50 anos, o imóvel foi comprado por ele no início dos anos 1970. O local ficou marcado por ser ponto de encontro das reuniões íntimas sobre negócios e política, mas também por ter sido o cenário de algumas de suas famosas festas sexuais, conhecidas como “bunga-bunga”.

A mansão de 70 quartos possui um acervo com pinturas de Rembrandt e Ticiano, além de retratos, muitos do próprio Berlusconi. No acervo da biblioteca há biografias de Winston Churchill e Margaret Tatcher. Já no antigo escritório há presentes de líderes mundiais, incluindo alguns da rainha Elizabeth II e do revolucionário líbio Muammar Gaddafi.



Villa Certosa

A famosa Villa em Porto Rotondo, na Itália, foi o refúgio de Berlusconi desde o final dos anos 1980. Ela já foi reconstruída e ampliada ao longo dos anos, e hoje tem 4,5 mil metros quadrados e 126 quartos. Chefes de estado ou líderes de governo como o presidente George W. Bush e o russo Vladimir Putin já foram convidados.

O imóvel também conta com 174 lugares de estacionamento, um teatro, uma torre, estufa, ginásio e um jardim medicinal. Em 2012, ela foi avaliada em cerca de 259 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), o que a torna uma das casas mais caras do mundo.

Villa Due Palme

A Villa Due Palme domina a vista em Cala Francese, na Itália. Ela foi comprada por Berlusconi em 2011, após ter visitado a ilha. Na época, ele disse ter entrado na internet e encontrado “uma linda casa” na região. A moradia, de 250 metros quadrados, oito quartos e um grande jardim, foi vendida por 1,5 milhão de euros (R$ 7,9 milhões). Após as reformas, em junho de 2019 Berlusconi pisou em sua casa nova pela primeira vez.

Além das villas

O patrimônio de Berlusconi foi construído por empresas, como a Finivest, mas também pelos imóveis e até pelo clube de futebol Monza (que o magnata comprou em 2018, um ano após vender o Milan). Para além de suas villas, ele tinha cinco apartamentos em Milão e três barcos — incluindo um megaiate de 42 metros e uma lancha.

Última mensagem

O testamento de Berlusconi, que dominou a vida política italiana por décadas, foi acompanhado por uma frase manuscrita dirigida a seus filhos: “Obrigado. Sinto muito amor por todos vocês. Seu pai”.

O italiano, cujas origens patrimoniais permanecem envoltas em mistério, também deixou 100 milhões de euros ao irmão Paolo, bem como 30 milhões de euros (R$ 158 mlhões) ao amigo e sócio Marcello Dell'Utri, cofundador do partido Forza Italia.

