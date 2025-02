Herdeira da L'Oreal e mulher mais rica do mundo, Francoise Bettencourt Meyers, anuncia aposentadoria

A- A+

Francoise Bettencourt Meyers, herdeira da fortuna da L’Oréal e mulher mais rica do mundo, segundo a revista Forbes, se aposentará do conselho da empresa ainda este ano, em um movimento inesperado que sugere que a sucessão para a próxima geração está começando a se concretizar.

Bettencourt Meyers, de 71 anos, entregará seu cargo de vice-presidente ao filho, Jean-Victor Meyers, de 38 anos, que já é diretor, assim como seu irmão mais novo, Nicolas.

Ela cederá seu assento no conselho a Alexandre Benais, que lidera a Tethys Invest, o veículo de investimentos da família.

As mudanças devem entrar em vigor após uma votação dos acionistas na assembleia geral anual da L’Oréal em abril, informou a empresa de cosméticos em seu relatório de resultados nesta quinta-feira. A herdeira faz parte do conselho há 28 anos.

A família Bettencourt Meyers possui cerca de 35% da L’Oréal, avaliando sua fortuna em aproximadamente US$ 76 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.

As ações da L’Oréal perderam cerca de um quinto de seu valor nos últimos 12 meses, em meio a uma queda na demanda por cosméticos, especialmente na China.

Em dezembro de 2023, Bettencourt Meyers se tornou brevemente a primeira mulher no mundo a acumular uma fortuna de US$ 100 bilhões, um marco tanto para ela quanto para as indústrias de moda e cosméticos da França.

Administrada por executivos de fora da família há décadas, a L’Oréal foi fundada em 1909 pelo avô de Bettencourt Meyers, o químico Eugène Schueller, para produzir e vender uma tintura para cabelo que ele havia desenvolvido.

Bettencourt Meyers mantém sua vida privada, evitando o estilo de vida glamoroso buscado por muitos dos mais ricos do mundo.

Ela escreveu dois livros — um estudo da Bíblia em cinco volumes e uma genealogia dos deuses gregos — e é conhecida por tocar piano por horas todos os dias.

