Herdeiro alemão assume posto de bilionário mais jovem do mundo; brasileira é a segunda

Aos 19 anos, Johannes von Baumbach é o bilionário mais jovem do mundo. A revista Forbes divulgou nesta terça-feira a edição de 2025 de seu tradicional ranking dos mais ricos do mundo e estimou a fortuna do herdeiro alemão em US$ 5,4 bilhões (o equivalente, na cotação atual, a R$ 31 bilhões). A lista traz 21 nomes que somam dez dígitos na conta bancária antes de completarem 30 anos — apenas dois deles fizeram fortuna por conta própria.

Johannes é o herdeiro mais novo da farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim, liderada desde 2015 por seu tio, Hubertus von Baumbach. Ele tem outros três irmãos na lista de jovens bilionários da Forbes: Franz von Baumbach, de 23 anos; Katharina, de 25; e Maximilian, de 27. Os três também têm fortuna estimada em US$ 5,4 bilhões, cada. Não se sabe se algum dos herdeiros desempenha funções no império do clã, conhecido pela discrição e pela aversão aos holofotes. Pouco se divulga sobre o mais jovem bilionário, que costuma competir como esquiador na Áustria.





A maioria dos jovens bilionários — 15 dos 21 — é da Europa. Além dos quatro Von Baumbachs, a Alemanha soma ao ranking os herdeiros Sophie Luise Fielmann (30 anos; óculos), Kevin David Lehmann (22; farmácias) e Maxim Tebar (23; motosserras) e é o país mais prevalente entre os mais jovens. Depois de Johannes, a mais jovem bilionária vem do Brasil: Lívia Voigt de Assis, de 20 anos.





Lívia Voigt de Assis, jovem herdeira bilionária — Foto: Reprodução/Instagram

Lívia Voigt é a mais jovem herdeira do cofundador da WEG, Werner Ricardo Voigt, e possui uma participação de 3,1% na empresa, assim como sua irmã, Dora Voigt de Assis, de 27. A estudante de Psicologia e a irmã têm fortuna estimada, cada, em US$ 1,2 bilhão (R$ 6,8 bilhões). No ano passado, ela ocupou a liderança do ranking dos mais jovens — e destacou, pelas redes sociais, que manteria um perfil discreto.

Nem Lívia nem Dora têm atualmente funções na empresa, que produz mais de 21 milhões de motores elétricos todos os anos e os exporta para mais de 135 países, segundo a Forbes.

