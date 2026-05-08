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DISPUTA Herdeiros do império Ray-Ban travam "guerra bilionária" por controle de holding da família; entenda Disputa judicial pode atrasar acordo de quase R$ 60 bilhões envolvendo dona da EssilorLuxottica

Uma nova disputa judicial ameaça mergulhar o império da família Del Vecchio em mais uma batalha bilionária. Um dos herdeiros ligados ao fundador da Ray-Ban contestou na Justiça de Luxemburgo o processo que aprovou um acordo de cerca de 10 bilhões de euros — aproximadamente R$ 60 bilhões — para reorganizar o controle da holding familiar Delfin, principal acionista da EssilorLuxottica

Segundo pessoas familiarizadas com o caso, Rocco Basilico, filho da viúva do bilionário Leonardo Del Vecchio, entrou com ação judicial alegando irregularidades na votação que autorizou a transferência de participação dentro da holding.

A disputa envolve o futuro controle da Delfin, empresa criada por Leonardo Del Vecchio para administrar os investimentos da família. A holding possui quase um terço da EssilorLuxottica, maior companhia de óculos do mundo e dona de marcas como Ray-Ban e Oakley, além de participação em instituições financeiras italianas.

O centro do conflito é a tentativa de Leonardo Maria Del Vecchio ampliar sua influência dentro da holding familiar ao comprar as participações de dois irmãos, Luca e Paola Del Vecchio. A operação foi aprovada em reunião realizada em 27 de abril, mas Basilico afirma que a votação utilizou um critério incorreto para validar o negócio.

Segundo a contestação, a transferência de ações para terceiros exigiria aprovação superior a 88% dos votos, conforme o estatuto da Delfin. Porém, a aprovação ocorreu com base em maioria de 75%.

Como Basilico detém 12,5% dos direitos de voto da holding, sua oposição seria suficiente para bloquear a operação caso o quórum mais elevado fosse aplicado. O herdeiro pede agora que a Justiça de Luxemburgo anule todas as decisões tomadas na assembleia.

Além da disputa acionária, a ação também questiona mudanças na política de dividendos da holding. Segundo os relatos, a nova estrutura prevê distribuição mínima de 80% do lucro líquido anual entre 2025 e 2027 após a conclusão da operação — movimento que poderia ajudar Leonardo Maria a financiar a compra das participações dos irmãos.

Caso o acordo seja mantido, Leonardo Maria Del Vecchio passará a deter 37,5% da Delfin, tornando-se o maior acionista individual da holding. A disputa adiciona tensão à sucessão do império construído por Leonardo Del Vecchio, morto em 2022 e considerado um dos empresários mais influentes da Itália.

A EssilorLuxottica se tornou uma das empresas mais estratégicas do setor de tecnologia vestível nos últimos anos, especialmente após a parceria com a Meta Platforms para o desenvolvimento de óculos inteligentes com inteligência artificial.

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