HFN e Super Mix abrem inscrições para feira no Centro de Convenções
Eventos integrados em novembro devem reunir mais de 1,5 mil marcas e 32 mil visitantes
Já estão abertas as inscrições para a 8ª edição da HFN – Hotel & Food Nordeste, a maior feira de negócios e atualização profissional dos setores de hotelaria e alimentação fora do lar da Região. O evento será realizado de 4 a 6 de novembro, das 14h às 21h, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, funcionando em formato integrado com a Super Mix 2026.
A expectativa da organização é reunir mais de 1.500 marcas expositoras e atração de 32 mil visitantes nos três dias de programação. O encontro é voltado para empresários, compradores e fornecedores de hotéis, pousadas, restaurantes, padarias e demais estabelecimentos do segmento, apresentando novidades em equipamentos, tecnologia, mobiliário, softwares e insumos.
A programação inclui espaços temáticos voltados a tendências e capacitação, como o Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN), realizado em parceria com a ABIH-PE, o Gourmet Experience, coordenado pela Abrasel-PE, e a estreia do espaço Food Academy em cooperação com o Sebrae/PE. A feira também contará com a Arena Burguer, o projeto Confeitar com Anna Corinna e a Padaria do Amanhã, idealizada pela arquiteta Dani Figueirôa.
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O credenciamento pode ser feito previamente no site oficial da feira. Para profissionais e empresas com CNPJ (pessoa jurídica), o acesso é gratuito. Para visitantes que optarem pela inscrição como pessoa física, o valor da entrada é de R$ 50.
Realizado pela Insight Feiras & Negócios em co-realização com a ABIH-PE e Abrasel-PE, o evento tem patrocínio da Pan Cristal e apoio de entidades do setor industrial e comercial.