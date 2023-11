HFN e Super Mix realizam a maior edição da história e movimentam R$ 520 milhões

A- A+

Com números que superaram todas as expectativas, na variedade de marcas presentes e na geração de negócios, chegaram ao fim, na noite da última sexta-feira (10), as feiras HFN – Hotel & Food Nordeste e Super Mix, que atraíram um público recorde de 26 mil visitantes de todo o Nordeste ao Pernambuco Centro de Convenções, em três dias de eventos. Juntos, os dois eventos exibiram mais de 1.500 marcas e atingiram uma movimentação financeira estimada em R$ 520 milhões, 22% maior que em 2022.

Com uma programação intensa, com exposição de serviços, equipamentos e produtos, além de vários espaços dedicados a discutir as tendências dos segmentos de hotelaria, alimentação fora de casa, atacado e supermercados, as feiras receberam a visita da governadora Raquel Lyra, que conversou com empresários, o público e conferiu o sucesso das iniciativas.

“É importante a realização de eventos como esse, que permite a troca de experiências, mas sobretudo, pelo volume de negócios gerados. Iniciativas como essa fazem nosso Estado voltar a crescer, sem deixar ninguém para trás. Aqui em Pernambuco, já vemos empresas dobrando a sua capacidade de investimento e produção, não só para o consumo interno, mas também para exportação. É muito bom ver essa força da matriz econômica diversificada gerando emprego e renda na nossa região”, pontou a governadora Raquel Lyra.

Realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE) e a Insight Feiras & Negócios, a HFN - Hotel & Food Nordeste é a única da região a conectar fornecedores de serviços, tecnologia e produtos aos meios de hospedagem e de alimentação fora do lar. Nesta edição, o evento trouxe para o empresariado e profissionais de turismo do Estado ambientes como o Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN), que promoveu dois dias de palestras com especialistas, e uma rodada de negócios reunindo 20 empresas compradoras.

“Esta foi a segunda edição da rodada de negócios e avançamos muito. Aprimoramos o formato e conseguimos reunir 11 fornecedores do Brasil inteiro, de Santa Catarina, São Paulo, e de Estados do Nordeste. Todos os grandes grupos hoteleiros do Estado estiveram presentes, como o Grupo Pontes e o Nannai, e tiveram a oportunidade de negociar diretamente com fornecedores de soluções de informática, que são responsáveis por sistemas de centrais de compras, por exemplo; além de empresas de bebidas e controle sanitário, por exemplo. A feira deu um estouro neste ano, surpreendendo a todos. Sem dúvida, é um evento indispensável para Pernambuco”, destacou o diretor executivo da ABIH, Carlos Periquito.

A Abrasel-PE, com o apoio do Governo Federal e do Banco do Nordeste, montou na feira o Gourmet Experience, que ofereceu uma imersão de conteúdo especial para empresários da alimentação fora do lar. “A HFN, com a Super Mix, neste ano, veio comprovar o sucesso deste modelo de integração. Superamos todas as expectativas, em todos os segmentos abordados nas feiras, pelo público visitante, expositor e pelos fornecedores, que saíram bastante satisfeitos. Muitos negócios foram feitos, muito conhecimento foi fomentado e a feira cumpriu seu propósito ao trazer tendências, inovação e a ratificação de rumos para alguns donos de estabelecimentos de alimentação. O Espaço Gourmet também foi uma aposta acertada, que devemos repetir”, destacou o presidente da Abrasel-PE, Tony Sousa.

A Super Mix, que chegou à 17ª edição, também se sobressaiu ao reforçar a dobradinha negócios e conteúdo, oferecendo experiências diversas em espaços como o Mercado Modelo, que apontou as últimas novidades em tecnologia e equipamentos para pequenos e grandes mercados.

O presidente da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores - Aspa, Inácio Miranda, festejou os excelentes números: “A feira foi um sucesso! O Mercado Modelo reafirmou sua importância, e todos os expositores estão elogiando e comentando que fizeram bons negócios. As empresas que estavam nos estandes neste ano e as que desejam expor conosco no ano que vem, precisam correr para garantir seus espaços, que já estamos abrindo as inscrições. A Super Mix 2023, junto com a HFN, é, de fato, um marco, e justamente quando comemoramos os 40 anos da ASPA”, salientou.

A outra realizadora da Super Mix, a Associação Pernambucana de Supermercados – Apes ressalta o evento como espaço importante de networking e atualização para os empresários do setor. “Novamente, a feira foi um sucesso, com um grande número de visitantes, e já deixando boas expectativas para 2024. ”, finaliza o presidente da Apes, João Alves.

